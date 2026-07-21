‏بەغداد..دویەتیگ لەوەر دەرنەچگنی لە وانەیل وە وەخوارخستن خوەی لە قاتەیل بان بەسمایە تەقەلای خوەیکوشتن دەێد

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، تەقەلای خوەیکوشتن دویەتیگ 18 ساڵان توومارکرد وە وەخوارخستن خوەی لەبان بینایگ نیشتەجیبوین لەناو کۆمەڵەی نیشتەجیبوین "بەسمایە" لە بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، دویەتیگ لەداڵگبوی 2007 لە نهۆم سێ خوەی وەخوارخستیە وە مەبەست خوەیکوشتن، وە مدوو کەفتن لە تاقیکردنەوەیل زانکۆ، لە ئەنجام بەشە جیاوازەیل لەشی تویش زەخمداری هاتیە، دیاریکرد ئەرا چارەسەرکردن کلکریاسە خەسەخانە.

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