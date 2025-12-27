بەغداد .. خوەیکوشتن سێ کەس لە ماوەی 24 ساعەت
شەفەق نيوز - بەغداد
سەرچەوەیگ ئەمنی وەرپرس، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان سێ کەس لە ناوچەیل جیاجیا لە بەغدای پایتەخت، ئەوەیش لە ماوەی24 ساعەت گوزەشتە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: کەسیگ وەناو (ئ.م) وە پەتیگ لەقەی قەواسەی ژوورەگەی لە ناوچەی جادریە باکوور بەغداد خوەی وەسێدارە داگە.
وتیش: جەنگیگیش وەناو (ص.س) هەر وەو جویرە لەناو ماڵەگەی لە شار شوعلە باکوور خوەرئاوای بەغداد خوەی کوشت.
سەرچەوەگە وتیش: گەنجیگ وەناو (س.ع) خوەی لەبان پیەڵ ئەئیمە خستیەسە ناو چەم، و هیزیگ ئەمنی تەرمەگەی دراورد و ئەرا پزشک دادوەری کلی کرد.
هەرلیوا، لێکۆڵینەوە لەو سێ خوەیکوشتنە واز کریا ئەرا رەسین وە بندروس و مدووەیل.