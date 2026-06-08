‏بەغداد.. ئاگر دوکان پارچەیل ماشینەیل سزنێد و وەرگیری شارستانی 3 کەس رزگارکەێد

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەرگیری شارستانی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کپەوکردن ئاگریگ کە لە مۆلیدەی کارەباییی وشمارەیگ دوکان تایوەت وە فرووشتن پارچە یەدەکەیل ماشین هیزگردیە لە یەکتربڕ مەسبەح لە ناوچەی کارادە ناوڕاس بەغدای پایتەخت.

‏وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، تیمەیلی دەسوەجی جواو دانە لەدویای خەوەردارکردنیان لە رویداوەگە، و سەرکەفتی بوین لە ئاخڵەداین ئاگرەگە و نواگیریکردنی لە بڵاوبوین ئەرا بینا و دوکانەیل دەوروگەردی، وە تەواوی ئاگرەگە کۆنترۆلکریا.

‏وتیش، لە ئەنجام رویداوەگە سێ کەس زەخمداربوی، و تیمەیل رزگارکردن فریاگوزاری سەرەتایی ئەراان ئەنجامدانە هەر لە شوین رویداوەگە وەرجە ئەوەگ وە ماشین فریاگوزاری ئەرا یەکیگ لە خەستەخانەیل کلبکریەن تا چارەسەر پزیشکی گونجیاگ وەربگرن.

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