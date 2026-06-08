بەغداد.. ئاگر دوکان پارچەیل ماشینەیل سزنێد و وەرگیری شارستانی 3 کەس رزگارکەێد
شەفەق نیوز ـ بەغدا
وەرگیری شارستانی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کپەوکردن ئاگریگ کە لە مۆلیدەی کارەباییی وشمارەیگ دوکان تایوەت وە فرووشتن پارچە یەدەکەیل ماشین هیزگردیە لە یەکتربڕ مەسبەح لە ناوچەی کارادە ناوڕاس بەغدای پایتەخت.
وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، تیمەیلی دەسوەجی جواو دانە لەدویای خەوەردارکردنیان لە رویداوەگە، و سەرکەفتی بوین لە ئاخڵەداین ئاگرەگە و نواگیریکردنی لە بڵاوبوین ئەرا بینا و دوکانەیل دەوروگەردی، وە تەواوی ئاگرەگە کۆنترۆلکریا.
وتیش، لە ئەنجام رویداوەگە سێ کەس زەخمداربوی، و تیمەیل رزگارکردن فریاگوزاری سەرەتایی ئەراان ئەنجامدانە هەر لە شوین رویداوەگە وەرجە ئەوەگ وە ماشین فریاگوزاری ئەرا یەکیگ لە خەستەخانەیل کلبکریەن تا چارەسەر پزیشکی گونجیاگ وەربگرن.