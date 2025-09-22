بەغداد پایتەخت گەشتوگوزاری ئیسلامی 2028.. هابان مێز

شەفەق نيوز- بەغداد

جیگیر سەرۆک وەزیرەیل عراق وەزیر پلانسازی، ئمڕوو دووشەممە، وەگەرد ریخریاگ هاوکاری ئیسلامی، باس هەڵوژاردن بەغداد کرد جویر پایتەخت گەشتوگوزاری ئیسلامی 2028.

راگەیانن وەزارەت پلانسازی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز: وەزیر محمد تەمیم پیشوازی لە زەهرە سەلجوق خانمە وەڕیەوبەر تۆژینەوەیل ئاماری و ئابووری و کۆمەڵایەتی لە ریخریاگەیل هاوکاری ئیسلامی و شاند یاوەری کرد، ئەوەیش لە پەراویز بەشداریکردنی لە دیدار ئامار گەشتوگوزاری عەرەبی سێیەم لە بەغداد.

هەردوگ لایەن باس ئاسووویل هاوکاری هاوبەش لە چینەیل جیاجیا کردن، وەتایبەت لە بەرهەمهاوردن گەشتوگوزاری، وەشیوەی پاڵپشتی لە تەواوکەری ناوەین دەوڵەتەیل ئەندام ریخریایەگە بکەێد.

لە دیدارەگە باس ری هەڵوژاردن بەغداد کریا جویر پایتەخت گەشتوگوزاری ئیسلامی ئەرا ساڵ 2028، لەوەر ئەو میراتی شارستانی و هویری عەرەبی و ئیسلامیە کە دیرێد، و ئەو گەشەکردن گەورە لە جویراجویر چینەیلە کە وەخوەی دیە، و سەلجوق دووپات لە پاڵپشتیکردن ناوەدەگە ئەرا عراق لەی باوەتە کرد.

لە دیدارەگە باس سەرۆکایەتیکردن عراق ئەرا ناوەند تۆژینەوەیل ئیسلام لە خول ساڵ 2026 کریا، و پابەندبوینەیل دارایی عراق وەرانەور ناوەندەگە، وەگەرد بەشداریکردن وەزارەت پلانسازی لە گردەوبوینەیل دەسەی ئامارکردنی کە بڕیار لە ماوەی 1–3 تشرين یەکەم ئایندە لە ئەنقەرەی پایتەخت تورکیا وەڕیەو بچوود.