‏بەغداد.. گیانلەدەسدان و زەخمداربوین ٣ کارمەن وە مدوو هیزگردن ئاگر لە کەرت نەجدەی گەڕەک جامیعە

2026-04-19T05:54:36+00:00

شەفەق نیوز- بەغداد

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەر دا  لە گیانلەدەسدان یەگیگ لە کارمەنەیل فریاکەفتن و زەخمداربوين دووان تر،  وە مدوو رویداو هیزگردن ئاگریگ کە لە ئەنجام تەقینەوە  هات لە ناو کەرت نەجدە  لە گەڕەک جامیعە لە ناوڕاس بەغداد پایتەخت.

‏سەرچەوەگە وە  ئاژانس شەفەق نیوز وت، "رویداوەگە وەخت کارکردن یەگیگ لە کارمەنەیل وە ئامێر لەحیم ئەرا تانکی سزەمەنی رویدا، کە بویە هووکار تەقینەوەی لەناوکاو و هیزگردن ئاگر لە ناو شوونەگە".

‏دیاری کرد"لایەنە پەیوەندیدارەیل لێکۆڵینەوە ئەرا زانستن هویردەکاری رویداوەگە دەسوەپیکردنە، و تەرم قوربانیەگە و زەخمدارەیل ئەرا وەرگرتن چارەسەر کلکردنە ئەرا خەسەخانە."

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon