بەغداد.. گیانلەدەسدان و زەخمداربوین ٣ کارمەن وە مدوو هیزگردن ئاگر لە کەرت نەجدەی گەڕەک جامیعە
شەفەق نیوز- بەغداد
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەر دا لە گیانلەدەسدان یەگیگ لە کارمەنەیل فریاکەفتن و زەخمداربوين دووان تر، وە مدوو رویداو هیزگردن ئاگریگ کە لە ئەنجام تەقینەوە هات لە ناو کەرت نەجدە لە گەڕەک جامیعە لە ناوڕاس بەغداد پایتەخت.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "رویداوەگە وەخت کارکردن یەگیگ لە کارمەنەیل وە ئامێر لەحیم ئەرا تانکی سزەمەنی رویدا، کە بویە هووکار تەقینەوەی لەناوکاو و هیزگردن ئاگر لە ناو شوونەگە".
دیاری کرد"لایەنە پەیوەندیدارەیل لێکۆڵینەوە ئەرا زانستن هویردەکاری رویداوەگە دەسوەپیکردنە، و تەرم قوربانیەگە و زەخمدارەیل ئەرا وەرگرتن چارەسەر کلکردنە ئەرا خەسەخانە."