‏بەغداد.. گیانلەدەسدان و زەخمداربوین ٣ کارمەن وە مدوو هیزگردن ئاگر لە کەرت نەجدەی گەڕەک جامیعە

شەفەق نیوز- بەغداد

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەر دا لە گیانلەدەسدان یەگیگ لە کارمەنەیل فریاکەفتن و زەخمداربوين دووان تر، وە مدوو رویداو هیزگردن ئاگریگ کە لە ئەنجام تەقینەوە هات لە ناو کەرت نەجدە لە گەڕەک جامیعە لە ناوڕاس بەغداد پایتەخت.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "رویداوەگە وەخت کارکردن یەگیگ لە کارمەنەیل وە ئامێر لەحیم ئەرا تانکی سزەمەنی رویدا، کە بویە هووکار تەقینەوەی لەناوکاو و هیزگردن ئاگر لە ناو شوونەگە".

‏دیاری کرد"لایەنە پەیوەندیدارەیل لێکۆڵینەوە ئەرا زانستن هویردەکاری رویداوەگە دەسوەپیکردنە، و تەرم قوربانیەگە و زەخمدارەیل ئەرا وەرگرتن چارەسەر کلکردنە ئەرا خەسەخانە."