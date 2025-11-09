بەشداریکردن لە دەنگدان تایبەت لە گشت عراق

بەشداریکردن لە دەنگدان تایبەت لە گشت عراق
2025-11-09T15:41:25+00:00

شەفەق نیوز – بەغدا/هەرێم کوردستان/ پارێزگایەیل

ئیوارەی ئمڕوو یەکشەممە، بنکەیل دەنگدان لە بەغدا و هەرێم کوردستان و ئەو پارێزگایەیل عراق دەریلیان بەسان، دویای ئەوەک ئاڵشبوین ریژەی بەشداری دەنگدەرەیل وەخوەیان دین.

وەگورەی زانیارییەیل پەیامنێرەیل شەفەق نیوز و قسەی قسەکەر کۆمسیۆن باڵای سەروەخوەیی هەڵوژاردن، هەرێم کوردستان فرەترین ریژەی بەشداریکردن توومارکردگە، کە لە هەرسێ پارێزگای هەولێر و دهۆک و سلێمانی 97%ی رەد کرد.

ریژەی بەشداریکردن لە پارێزگایەیل ناوڕاس و باشوور عراق لە ناوەین 50% تا 85% بویە.

محمد شیاع سودانی فەرماندەی گشتیی هیزە چەکدارەیل و سەرۆک حکومەت عراق،  لە پۆستیگ لەبان ئێکس نویسان: خوشک و برایەیل هیزە ئەمنی و سەربازییە ئازامان، سەرەتا پیرووزبایی لەلیدان کەیمن وەبوونەی پیادەکردن مافە دەستورییەیلدان و بەشداری کارا و هوشیارانەدان لە هەڵوژاردن، و هەڵبژاردنی نوێنەراندان لە بانان.

وتیش: "لەی وەخت چارەنویسسازە دووپات کەیمن کە ئەرک نیشتمانیمان ناچارمان کەێد ژینگەیگ بیوەی و سەقامگیری هەڵوژاردن وەجی باریمن و مقیەتی پرۆسەی هەڵوژاردن لە هەر پێشێلکارییگ یا دەسوەردانیگ بکەیمن، ئەو ئاسایش و سەقامگیرییە کە ئمڕوو دیریمن بەرهەم هوشیاری و دیسیپلین و قوربانیدان ئیوەس، کە هیزەیلمان کردیەسە مۆدێلیگ تا وەریبگرین".

سودانی دووپاتیش کرد کە "با ئیمە شایستەی ئەو دڵنیاییە بویمن کە گەلەگەمان وەپیمان داگە، و با رووژ هەڵوژاردن بکەیمنە رووژیگ کە رەنگدانەوەی هوشیاری و دڵسووزی کارمەنەیل ئەمنیمان بوود  با ئی هەڵوژاردنە بکەیمنە مۆدێلیگ ئەرا دیسپلین و پابەندبوین و هوشیاری و وەرگریکردن لە ماف هاووڵاتیەیل ئەرا مقیەتیکردن مافە دەستوورییەیلیان".

شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، لە چوارچیوەی هەڵوژاردن پەرلەمان عراق، پڕۆسەی دەنگدان تایبەت ئەرا هیزە ئەمنییەیل و هیز پیشمەرگە دەسوەپی کرد.

لە 809 ناوەند دەنگدان و 4 هەزار و 501 بنکەی دەنگدان، یەک ملیۆن و 313 هەزار و 980 دەنگدەر سەربازی بەشداری دەنگدان تایبەت کەن، و 26 هەزار و 538 ئاوارە لە 27 ناوەند و 97 بنکە دەنگ دەن.

