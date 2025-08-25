بەسرە.. 4 ئاگر یەکیگیان ئەمماریگ ماشینەیل وە تەواوی سزنێد

شەفەق نیوز ــ بەسرە

پارێزگای بەسرە، ئمڕوو دووشەممە، هیزگردن 4 ئاگر وەخوەی دی، لەناویان شوین خاسەوکردن ماشینەیل و بویە مدوو زەرد رەسانن وە گشت ئەو ماشینەیلە لەورا بوین.

سەرچەوە ئەمنیەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "ئاگر لەناو شوین خاسەوکردن ماشینەیل هیزگردیە لە قەزای زوبێر لە ئەنجام شۆرت کارەبایی".

وتیش "ئاگرەگە زەرد وە گشت ئەو ماشینەیلە رەسان لەورا بوین و هویچ زەردیگ گیانی توومارنەکریاس" وتیش "تیمیگ وەرگیری شارستانی رەسیەس شوین رویداوەگە و کۆنترۆل ئاگرەگە کردیە".

وتیش؛ "ئاگر ترەک لەناوچەی جەزائر لەناوڕاس بەسرە هیزگردیە لە ئەنجام سزیان گاناڵخە" دیاریکرد "ئاگر تەک لە باکوور بەسرە کەسیگ هیزی دایە لە ئەنجام سزانن چەرخ".

وەپای سەرچەوەگە "چوارەمین ئاگر لەناو ماڵیگ لەناوچەی حسێن ناوڕاس بەسرە هیزگردیە، و کۆنترۆل کریاس".