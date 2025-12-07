‏بەسرە.. پویچەوکردن توڕیگ ساختەکردن پویل و قاچاخکردنی و دەسگیرکردن داواکریایگ ئاگر لە دەرمانخانەیگ وەردایە

شەفەق نیوز ـ بەغدا /بەسرە/کەرکوک

‏دەزگای ئەمنی لە پارێزگای بەسرە، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا توەنستن ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی جویری جیوەجیبکەن ئەرا پویچەوکردن تووڕیگ تایوەت وە ساختەکردن و قاچاخکردن پویل ئەرا عراق، وە پشت بەسان وە زانیاری هەواڵگێری هویدەیەیل.

‏دەزگاگە ئمڕوو لە بەیانامەیگ راگەیان، ئۆپراسیۆنەگە لە دویای وەرگردن رەزامەنی دادگا هات، لەڕیەو یەکیگ لە توومەتبارەیل دەسگیرکریا لە ناوەن پارێزگای بەسرە، کە بڕە پویل فرەیگ لە پویل عراقی ساختە وەپی گیریا، وە پشت بەسان وە دانوەپینانەیلی توەنریا توومەتبار دویەمیش دەسگیربکرێد.

‏دان وەپینانەیلیان بویە مدوو ئاشکرابوین کڕ تووڕیگ تاوانکاری، و دەسگیرکردن توومەتبار سێیەم کە بیانییە، کە رۆل داشتیە لە قاچاخکردن پویل لە یەکیگ وڵاتەیل هاوسا ئەرا ناو وڵات، وەپای بەیاننامەگە.

‏هەمیش، دەزگایەیگ لە مەفرەزەیگ لە پارێزگای کەرکوک کەسیگ دەسگیرکرد کە دەس داشتیە لە فروشتن و بازرگانیکردن پویل ساختە لە دویای کیشاننی لەری کوڵە، وەپی بڕ دە هەزار دۆلار ئەمریکی ساختە لە جویر سەد دۆلاری گیری، دان دانا وە راسی هاوردنە ناوی لەری یەکیگ لە وڵاتەیل هاوسا.

‏بەیاننامەگە دیاریکرد، گشت توومەتبارەیل وەرد دەسوەبان گیریاگەیل ئەرا لایەن پەیوەنیدار کلکریانە تا رێکار یاسایی پێویست وەپای یاسا وەرانوەریان بگیرێد.

‏سەرچەوەیگیش لە پارێزگای بەسرە لە بەیاننامەی

‏ راگەیان، مەفرەزەی دژە تاوانەیل پارێزگاگە توەنست کەسیگ دەسگیربکەێد کە توومەتبارە وە ئاگر وەرداین لە دەرمانخانەیگ و تەقەکردن لەلی لە ئەنجام وردەوەردەی کەسی.

‏ئۆپراسیۆن دەسگیرکردنەگە لەدویای دروسکردن تیمیگ تایوەت هات ئەرا چەودێریکردن بەڵگەیل و کووکردن زانیاری، رێکارەیل ئەرا دیاریکردن ناسنامەی توومەتبار و شوینەگەی کە خوەی شاردیەسەو دەسگیرکردنی و دەسگردن وەبان ئەو چەکە لە رویداوەگە وەکاریهاوردیە وەپای بەیاننامەی پۆلیس.

‏

‏