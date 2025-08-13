بەسرە و نەینەوا.. مردن دوو کەس و رزگاربوین مناڵیگ

شەفەق نيوز- بەسرە/ نەینەوا

پارێزگای بەسرە، ئمڕوو چوارشەممە، چەن رویداویگ توومار کرد، بوینە مدوو زەخمداری چەن کەسیگ، و نەینەوا کوشیان کەسیگ دویای خوەیکوشتنی توومار کرد، و تەرم ژنیگ پەیا کریار لە دوو رویداو جیاجیا.

سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداویگ هاتوچو ناوەین ماتووڕسکڵیگ و ماشینیگ لەبان ری سەرەکی لە قەزای دێر لە پارێزگای بەسرە، بویە مدوو زەخمداری دوو کەس.

وتیش: تیمەیل پزشکی لە خەسەخانەی قەزای فاو توەنستن گیان مناڵیگ رزگار بکەن دویای تویشهاتنی وە ژەھراوبوین، لە ئەنجام خواردن مادەی ئەسیتول، و تیم فریاکەفتن لە خەسەخانەی قورنە مناڵیگ لە تەمەن موو ساڵان رزگار کرد، دویای خواردن مادەی کلۆر.

لە نەینەوا، سەرچەوەیگ ئەمنی وت: خەسەخانەی سەلام لەلای چەپ موسڵ گەنجیگ لە تەمەن 19 ساڵان وەرگرد کە دویای تەقەلای سزانن خوەی لەناو ماڵەگەی لە گەڕەک ئینتسار زەخمدار بویە.

وتیش: گەنجەگە دویای ئەوە کە چارەسەری کار لەلی نەکرد گیانی لەدەسدا، و تەرمەگەی ئەرا پزشک دادوەری بریا.

سەرچەوەگە وتیش: خەسەخانەی حەمدانیە تەرم ژنیگ لە تەمەن 19 ساڵان وەرگرد، و زەخم لە سەری بویە، لە ئەنجام کوشتنی لە ئاوای فازلیە لە ناحیەی بەعشیڤە خوەرھەڵات موسڵ، دووپاتیش کرد کە لایەنەیل پەیوەندیدار ریکارەیل یاسایی جیوەجی کردن و لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کردن.