بەسرە و نەینەوا.. خوەیکوشتن گەنجیگ و زەخمداربوین دووان وە گولە و دەسگیرکردن "سووکایەتیکەرەیل" وە رانندەیگ
شەفەق نيوز- بەسرە/ نەینەوا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە خوەیکوشتن گەنجیگ لەناو تەمەن بیس ساڵان لە قەزای زوبێر لە پارێزگای بەسرە، و زەخمداربوین دوو کەس لە وەردەم دەروازەی زانکۆی بەسرە لە دوو رویداو جیاجیا.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گەنجیگ لە تەمەن 23 وە گولەی دەوانچەی خوەی لە قەزای زوبێر خوەی کوشت.
وتیش: هیزیگ ئەمنی لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کرد و تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا.
سەرچەوەگە دیاری کرد کە لە رویداویگ ترەک، لە وەردەم دەروازەی زانکۆی بەسرە، لە دەر زوبێر عەقڵ کریا، و دوو کەس زەخمدار بوین.
سەرچەوەگە وتیش: تا ئیسە مدووەیل ئەو تەقەکردنە دیار نیین.
لە پارێزگای نەینەوا، هیزەیل ئەمنی سێ کەس دەسگیر کردن لەبان وەردەوەردەی سەختیگ لە دۆرەی نەبی یونس خوەرھەڵات موسڵ.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەردەوەردە دەسوەپی کرد دویای ئەوە کە رانندەی ماشینیگ کەمئەندام کەفتە وەر سووکایەتیکردن، کە ئەویش کەسوکارەیلی چڕیە و بویەسە جەنگیان.
جەنگ و وەردەوەردەیان ریەگە بڕیە و کوتەک وەکار هاوریاس، و زەرەد وە ماشینەیل ریوارەیل رەسیە.
سەرچەوەگە وتیش: هیزەیل ئەمنی دەسدانەوەر و توەنستن سێ کەس دەسگیر بکەن و ریکارەیل یاسایی وەرانوەریان جیوەجی کریا.
وتیش: لەبان سۆشیال میدیا پارچە ڤیدیۆییگ بڵاو بوی نشان ئەو وەردەوەردە و ژاوەژاوە دەێد وەرجە رەسین پولیس.