بەسرە و نەینەوا.. خوەیکوشتن گەنجیگ و زەخمداربوین دووان وە گولە و دەسگیرکردن "سووکایەتیکەرەیل" وە رانندەیگ

شەفەق نيوز- بەسرە/ نەینەوا

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە خوەیکوشتن گەنجیگ لەناو تەمەن بیس ساڵان لە قەزای زوبێر لە پارێزگای بەسرە، و زەخمداربوین دوو کەس لە وەردەم دەروازەی زانکۆی بەسرە لە دوو رویداو جیاجیا.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گەنجیگ لە تەمەن 23 وە گولەی دەوانچەی خوەی لە قەزای زوبێر خوەی کوشت.

وتیش: هیزیگ ئەمنی لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کرد و تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە لە رویداویگ ترەک، لە وەردەم دەروازەی زانکۆی بەسرە، لە دەر زوبێر عەقڵ کریا، و دوو کەس زەخمدار بوین.

سەرچەوەگە وتیش: تا ئیسە مدووەیل ئەو تەقەکردنە دیار نیین.

لە پارێزگای نەینەوا، هیزەیل ئەمنی سێ کەس دەسگیر کردن لەبان وەردەوەردەی سەختیگ لە دۆرەی نەبی یونس خوەرھەڵات موسڵ.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەردەوەردە دەسوەپی کرد دویای ئەوە کە رانندەی ماشینیگ کەمئەندام کەفتە وەر سووکایەتیکردن، کە ئەویش کەسوکارەیلی چڕیە و بویەسە جەنگیان.

جەنگ و وەردەوەردەیان ریەگە بڕیە و کوتەک وەکار هاوریاس، و زەرەد وە ماشینەیل ریوارەیل رەسیە.

سەرچەوەگە وتیش: هیزەیل ئەمنی دەسدانەوەر و توەنستن سێ کەس دەسگیر بکەن و ریکارەیل یاسایی وەرانوەریان جیوەجی کریا.

وتیش: لەبان سۆشیال میدیا پارچە ڤیدیۆییگ بڵاو بوی نشان ئەو وەردەوەردە و ژاوەژاوە دەێد وەرجە رەسین پولیس.