بەسرە وە پلەی کەش پەنجایەیل ها نوای شارەیل جەهان

شەفەق نیوز ــ بەسرە

وێستگەیل کەشناسی لە عراق، ئمڕوو یەکشەممە، پلەی گەرمی بەرزیگ کە 50 پلەی سەدی رەدکەێد لە بڕیگ شار لە باشوور توومارکردن.

وەپای ئامارەیل، وێستگەی فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەسرە لە لوتکەی لیستەگە وە توومارکردن 52.6 پلەی سەدی، لەدویای ناسڕیە وە ـ50.7 پلەی سەدی، وێستگەی بەسرە – ئەلحسێن وە ـ50.3 پلەی سەدی، سەماوە وە 50.2 پلە، و عەممارە 50 پلە.

پلەی گەرمی شارەیل ترەک ها ناوەین 49.6 و48.8 پلەی سەدی، لەناویان رەفاعی، و کەربەلا، و کوت و حلە، و دیوانیە، و عەین ئەلتەمر، و فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا 49.2 پلەی سەدی.

ئێ شمارە رەنگەوداین شەپوولیگ گەرمیە کە ناوچەیل فراوانیگ وڵاتەگە گردیەسەو، وە تایوەت لە باشوور و ناوڕاس، لەناوەین هووشداریەیل لە راستەوخوەی کەفتنە وەر تیشک خوەر و وەرگردن رێکارەیل هەوەجەیی پێویست.