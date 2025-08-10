بەسرە و دیوانیە دەوام فەرمی دوو رووژ کەنە پشوو

شەفەق نیوز ــ دیوانیە

ئەنجومەن دیوانیە، ئمڕوو یەکشەممە، پەکخسن دەوام فەرمی لە پارێزگاگە راگەیان کە لە رووژ سێشەممە 12 ئاب دەسوەپی کەێد ئەرا ماوەی سێ رووژ وەبوونەی یاد زیارەت چلە.

وەپای بەیانیگ ئەنجومەنەگە، رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، بڕیارە ئەرا ئەوەس تا دەرفەت بوو ئەرا هاوڵاتیەیل بچنە کەربەلا، بەشداریکردن لە مەراسیم زیارەتکردن، و بیجگە لە فەرمانگەیل ئەمنی نیەگردیانەو و فەرمانگەیل خزمەتگوزاری و تەندروسی وە رێژەی 50%.

پارێزگای بەسرەش، ئەسعەد عەیدانی راگەیان دەوام فەرمی پەخکرێد لە رووژ سێشەممەی ئایندەو تا کۆتایی ئێ هەفتە، ئەرا یاد زیارەت چلە.