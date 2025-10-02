بەسرە و دیالە.. خوەیکوشتن گەنجیگ و میکسەر "کۆنکرێت" مناڵیگ کوشێد و سەگ پەلامار یەکیگ ترەک دەێد

شەفەق نیوز ـ بەسرە/دیالە

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای بەسرە، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە خوەیکوشتن گەنجیگ و رویوەروی بوین مناڵیگ وە گەزین سەگ و لە دوو رویداو جیاواز لە پارێزگاگە.

سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز وت "گەنجیگ، شەوەکی ئمڕوو لەبان پیەڵ ئیتاڵی لەناوڕاس شار بەسرە خوەیکوشت".

وتیش؛"دەوریەیل پۆلیس دەریاوانی، توەنستن گەنجەگە قورتار بکەن و ئەرا خەستەخانەکلیبکەن و بارودۆخی سەختە".

لە رویداو ترەک، سەرچەوەگەوە وتیش "خوەنەواریگ قۆناغ سەرەتایی شەوەکی ئمڕوو رویوەروی گەزین سەگ بوی مەقەی چگن ئەرا مەکتەو، لە قەزای زوبێر خوەرئاوای بەسرە".

وتیش "مناڵەگە ئەرا خەستەخانە کلکریاس تا چارەسەر پێویست وەربگرێد".

لە رویداویگ دڵتەزن ترەگ سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای دیالە خەوەردا لە مردن مناڵیگ 5 ساڵان وە مدوو کەفتنە ناو حەوز میکسەر "کۆنکرێت" نزیک ماڵیان لە قەزای خاڵس لەدیالە، وتیش مناڵەگە لەنزیک ماشینەگە بازیکردیە.

سەرچەوەگە وە ئاژانسەگە وت: کەسوکار مناڵەگە سکاڵا دژ وە خاوەن میکسەرەگە توومارنەکردنە وە رویداو قەزاوقەدەر دانانەسێ.