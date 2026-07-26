بەسرە: کووەیت دەروازەی عەبدەلی وەگەرد عراق دووارە واز کەێد

شەفەق نیوز - بەسرە

نويسینگەی پارێزگار بەسرە ئەسعەد عەیدانی، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کە دەوڵەت کووەیت دەروازەی سنووری عەبدەلی وەگەرد عراق دووارە واز کرد، ئەوەیش دۊای رووژیگ لە دیدار وەزیر ناوخۆی کووەیتی شێخ فەهد یوسف وەگەرد پارێزگارەگە لە دەروازەی سەفوان.

لەلای خوەییش، دەسەی دەروازەیل عراقی لە بەیاننامەیگ فەرمی، دووپات لە دووارە دەسکردن وە کار لە دەروازەی سەفوان لە پارێزگای بەسرە کرد، وەگەرد دووارە وازکردن دەروازەی عەبدەلی لە لایەن کووەیتییەو.

عەیدانی و یوسف دۊەکە شەممە لە دیداریگ لە دەروازەی سنووری سەفوان، دووپات لەبان گرنگی قایمکردن هاوکاری هاوبەش و وەردەوامبۊن جویلەی گەشتیارەیل و جموجویل بازرگانی ناوەین هەردوگ وڵاتەگە کردن، دۊای بەسیان دەروازەگە لەوەر وەرەونواچگنە ئەمنییەیل دۊایین.

و وەزارەت وەرگری کووەیتی، ئیوارەی پەنجشەممەی گوزەشتە، راگەیان کە دەروازەی سنووری عەبدەلی هاوسنوور وەگەرد عراق، کەفتەسە وەر ئامانجگردن دووارە وە "فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان دوژمن"، کە بۊە مدوو کەفتن زەرەدەیل ماددی، بی توومارکردن هیچ زەرەدیگ گیانی، و لە ئەنجام ئەوە جویلەی بازرگانی و جویلەی گەشتیارەیل لە دەروازەگە ناوەین کووەیت و عراق وسیا.