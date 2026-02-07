بەسرە.. کوشیان و زەخمداری لە جەنگیگ هووزانە

شەفەق نيوز- بەسرە

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە قومیان جەنگیگ هووزانە لە قەزای عیزەدین سەلیم لە باکوور پارێزگای بەسرە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: جەنگەگە رەسیە وەکارهاوردن چەک، و یەکیگ لە هووزەیل (دەگەی هووزانە) وەبان ئەو هووزەگە جیوەجی کرد، (کە چەن کەسیگ تەقە لە ماڵیگ کەن).

وتیش: تەقە لە سێ ماڵ کریا وە گولەوارانیگ کردن، کە بویە مدوو کوشیان دوو کەس دویای زەخمداربوینیان لە سەر و سینە، وەگەرد زەخمداربوین سێ کەس ترەک.

سەرچەوەگە وتیش: زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە بریان، و لایەنەیل پەیوەندیدار دەسکردن وە ریکارەیل ئەمنی و وەشوینکەفتن ئی رویداوە.