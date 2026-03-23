بەسرە.. کوشیان پولیسیگ هاتوچو و زەخمداربوین یەکیگ ترەک وە دوو رویداو جیاجیا
شەفەق نیوز - وەدویاچگن
موفەوەزیگ لە پولیس هاتوچو بەسرە گیانی لەدەسدا، و پولیسیگ ترەک زەخمدار بۊ، ئمڕوو دووشەممە، لە دوو رووداو جیاجیا ک لە ناوڕاس پارێزگاگە رۊ دان، لە وەخت جیوەجیکردن ئەرک فەرمی خوەیان.
سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتی: "مفەوەزیگ لە پولیس هاتوچو بەسرە گیانی لەدەستدا دویای ئەوەگ کەفتە وەر پەلامار تلانن لە ناوڕاس پارێزگاگە مەوقەی جیوەجیکردن ئەرک فەرمی، و بەڵام وە مدوو زەخمی سەختیگ گیانی لەدەسدا".
وتیش: "پولیسیگ ترەک زەخمدار بۊ لە رووداویگ هاتوچو جیا، ک یەیش هەر لە ناوڕاس پارێزگاگە بۊ لە وەخت جیوەجیکردن ئەرک، ک بۊە مدوو زەخمداربۊن سەختیگ و بردنی ئەرا خەسەخانە ئەرا چارەسەرکردن".