‏بەسرە.. مردن 3 کراکار وە تاسیان مەوقەی کارکردن لە تووڕ ئاوەڕۆ

شەفەق نیوز ـ بەسرە

‏سێ کراکار، ئمڕوو شەممە،وە رویدا تاسیان لەناو وێستگەی ئاوەڕۆ تەواو نەکریایگ لە قەزای سادق باکوور پارێزگای بەسرە.

‏سەرچەوە ئەمنیەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداوەگە لەناو وێستگەی ناوچەی چڕی لە قەزای سادق رویدایە، دویای ئەوەگ یەکیگ لە کراکارەیل تویش تاسیان بوود وە مدوو هەڵمژین بوون ئەو غازەیلە کە لەناو حەوزەیلە بەرزەوبویە، یەیش هیشتیە هاوڕیەیلی تەقەلای رزگارکردنی بیەن باونی وە وەخوارکەفتن گشتیان وەناو حەوزەگە کۆتایی هات و بویە مدوو مردنیان.

‏وتیش، وەرگیری شارستانی و دەریاوانەیل رەسینەس شوین رویداوەگە دەسکردنەس وە کارەیل مینەکردن و رزگارکردن، و توەنستن یەک تەرم درارن و مینەکردن ئەرا دوو تەرمەگەی ترە لەناو حەوزەگە وەردەوامە.

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