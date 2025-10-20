‏بەسرە.. قورتارکردن ژیان مناڵیگ کە 15 گلە حەب نواگری لە زگپڕی خواردیە

شەفەق نیوز ـ بەسرە

‏تیمیگ پزیشکی لە فریاکەفتن خەستەخانەی گشتی قەرنە لە پارێزگای بەسرە ژیان دویەت مناڵیگ دوو ساڵان قورتارکردن، لەدویای قویتداین 15 گلە حەب نواگیری زگپڕی، وەپای بەیانیگ کە لە وەزارەت تەندروسی دەرچگە.

‏خانمە پزیشک فاتمە قاسم حسین ئاشکرایکرد، مناڵەگە وە نیمە بیهووشی رەساننەسێ خەستەخانە و تەندروسی ناجیگیربویە، دەسوەجی دەسکریاس وە چارەسەرکردن لەری شوردن گەیە و رێکارەیل سەرەتایی فریاکەفتن، وەرجە ئەوەگ بخرێدە ژیر چەودێری پزیشکی و پەرەستاری وەردەوام.

‏وتیش، لەدویای پەنج ساعەت لە دویاچگن هویرد ئیرنگە تەندروسی جیگیرە، وە تەندروسی خاسیگ خەستەخانە وەجی هیشتیە.

