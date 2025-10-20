بەسرە.. قورتارکردن ژیان مناڵیگ کە 15 گلە حەب نواگری لە زگپڕی خواردیە
شەفەق نیوز ـ بەسرە
تیمیگ پزیشکی لە فریاکەفتن خەستەخانەی گشتی قەرنە لە پارێزگای بەسرە ژیان دویەت مناڵیگ دوو ساڵان قورتارکردن، لەدویای قویتداین 15 گلە حەب نواگیری زگپڕی، وەپای بەیانیگ کە لە وەزارەت تەندروسی دەرچگە.
خانمە پزیشک فاتمە قاسم حسین ئاشکرایکرد، مناڵەگە وە نیمە بیهووشی رەساننەسێ خەستەخانە و تەندروسی ناجیگیربویە، دەسوەجی دەسکریاس وە چارەسەرکردن لەری شوردن گەیە و رێکارەیل سەرەتایی فریاکەفتن، وەرجە ئەوەگ بخرێدە ژیر چەودێری پزیشکی و پەرەستاری وەردەوام.
وتیش، لەدویای پەنج ساعەت لە دویاچگن هویرد ئیرنگە تەندروسی جیگیرە، وە تەندروسی خاسیگ خەستەخانە وەجی هیشتیە.