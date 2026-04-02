بەسرە.. سەگیگ هار پەلامار ٥ کەس دا و ئەرا خەسەخانە کلیان کرد
شەفەق نیوز- بەسرە
سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەسرە، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەر دا سەگیگ هار پەلامار پەنج کەس لە ناوڕاس شارەگە داگە و بویەسە هووکار زەخمداری تونیان، وەی مدووە کل کریانە ئەرا خەسەخانە تا چارەسەر وەرگرن.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "سەگەگە پەلامار دو مناڵ لە یەکیگ لە کۆڵانەیل ناوچەی 'جوبەیلە' لە ناوڕاس شار بەسرە داگە و یەکیگیان تویش زەخم تونیگ بویە، لە هەمان وەخت مناڵەیل ترەک توەنستنە خوەیان قورتار بکەن".
دیاری کرد "پیاویگ دەسوەردان کردگە ئەرا رزگارکردن مناڵەگە لە پەلامار سەگەگە، بەڵام خوەییش تویش گەزین لە دەم و چەوی بویە"، و وتیش: "سەگەگە پەلامار کەسەیل تریش لە هەمان ناوچە داگە".
سەرچەوەگە وتیش پەلامارەیل سەگەگە بویەسە هووکار زەخمداری چوار مناڵ و پیاویگ، زەخمەیلی فرەتر لە دەم و چەو و شان و پا بویە، ئەرا یە بی دیرکردن کل کریانە ئەرا خەسەخانە تا چارەسەری وەرگرن.