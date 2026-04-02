‏بەسرە.. سەگیگ هار پەلامار ٥ کەس دا و ئەرا خەسەخانە کلیان کرد

2026-04-02T10:56:25+00:00

شەفەق نیوز- بەسرە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەسرە، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەر دا سەگیگ هار پەلامار پەنج کەس لە ناوڕاس شارەگە داگە و بویەسە هووکار زەخمداری تونیان، وەی مدووە  کل کریانە ئەرا خەسەخانە تا چارەسەر وەرگرن.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "سەگەگە پەلامار دو مناڵ لە یەکیگ لە کۆڵانەیل ناوچەی 'جوبەیلە' لە ناوڕاس شار بەسرە داگە و یەکیگیان تویش زەخم تونیگ بویە، لە هەمان وەخت مناڵەیل ترەک توەنستنە  خوەیان قورتار بکەن".

‏دیاری کرد  "پیاویگ دەسوەردان  کردگە ئەرا رزگارکردن مناڵەگە لە پەلامار سەگەگە، بەڵام خوەییش تویش گەزین لە دەم و چەوی بویە"، و وتیش: "سەگەگە پەلامار کەسەیل تریش لە هەمان ناوچە داگە".

‏سەرچەوەگە وتیش  پەلامارەیل سەگەگە بویەسە هووکار زەخمداری چوار مناڵ و پیاویگ، زەخمەیلی فرەتر لە دەم و چەو و شان و پا بویە، ئەرا یە بی دیرکردن کل کریانە ئەرا خەسەخانە تا چارەسەری وەرگرن.

