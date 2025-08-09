بەسرە.. دەسگیرکردن بازرگان هووشبەری گەورەیگ وەگەرد شاگردەیلی یەکیگیان ژنە

شەفەق نيوز- بەسرە

سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: شەو جمعە لەبان شەممە، هیزیگ لە دژە هووشبەری ئۆپەراسیۆن ئەمنی فراوانیگ لە پارێزگای بەسرە جیوەجی کرد، رەسیە دەرئەنجام دەسگیرکردن یەکیگ لە دیارترین بازرگانەیل هووشبەری لە پارێزگاگە، و شمارەیگ لە شاگردەیلی، یەکیگیان ژنیگ بیگانە بوی، و دەسنریا وەبان بڕەیلیگ لە مادەیل هووشبەری و چەک.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئۆپراسیۆنەگە رەسیە دەرئەنجام دەسگیرکردن دووان لە بازرگانەیل هووشبەری، و لەبان قسەیل خوەیان ژنیگ بیگانە دەسگیر کریا کە وەگەردیان بویە، دیاری کرد کە وەشوینکەفتن دویای ئەوە رەسیە دیاریکردن شوین بازرگان هووشبەری گەورەیگ لە بەسرە.

وتیش: لە ئۆپراسیۆنەگە تەقە لە هیزەیل ئەمنی کریا، تا ماشین بازرگانەگە مەوقەی وایینی پلیا، ئمجا چگنە بان سەری و دەسگیری کردن، و بڕەیلیگ لە مادەیل هووشبەری و چەک لەلای پەیا کریا، کە وەپییان تەقە لە مەفرەزەیل کردوێد.

سەرچەوەگە دووپاتیش کرد ئۆپراسیۆنەگە وە وەختیگ پەیمانەیی و وتوانایی بەرزیگ جیوەجی کریا، کە ری وە وایین توومەتبارەیل نەیا، یا ئەو مادەیل و چەکەیلە بشارنەو.