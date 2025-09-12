بەسرە.. خنکیان دوو گەنج لە نزیک پڕۆژەی شیرینکردن ئاو لە سەفوان

2025-09-12T10:20:53+00:00

شەفەق نيوز- بەسرە 

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە مردن دوو گەنج دویای خنکیانیان لەناو گوڵەم ئاویگ نزیک پڕۆژەی شیرینکردن ئاو لە بەسرە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پڕۆژەگە کەفێدە بان ری دەورگرد نوو وەرەو کویەی سنام لە قەزای سەفوان.

وتیش: تیمەیل وەرگری شارستانی و پولیس توەنستن تەرم دوو قوربانیەگە درارن کە وەناو کەرار ئەحمەد ناسر حەمەد ساڵحی لەداڵگبوی ساڵ 2009، کاسپکارە خەڵک گەڕەک ئیمام سادق لە سەفوان، و عەباس حەمەد جمعە حەمەد ساڵحی لەداڵگبوی ساڵ 2009، کاسپکارە خەڵک گەڕەک ئیمام سادق لە سەفوان.

سەرچەوەگە وتیش: لەناو کوڵەمیگ ئاو نزیک پڕۆژەی شیرینکردن وە درویژایی 20 مەتر و قویلی نزیکەی 10 مەتر خنکیانە.

سەرچەوەگە وتیش: بنکەی پولیس سەفوان ریکارەیل یاسایی رویداوەگە جیوەجی کرد.

