بەسرە.. جەڵتەی دڵ کۆتایی وە ژیان خوەنەواریگ تیارێد وەرجە چگنی ئەرا هۆل تاقیکردنەوەیل
شەفەق نیوز ـ بەسرە
خوسەی گەپیگ، شەوەکی ئمڕوو شەممە، پارێزگای بەسڕە گردەو، لەدویای مردن خوەنەواریگ لە ئامادەیی نایابەیل، چەن خولەکیگ وەرجە چگنە ناو هۆل تاقیکردنەوەیل قۆناغ کۆتایی ئامادەیی.
سەپچەوەیگ ئاگادار وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "خوەنەوار (عەباس حەمزە عەباس) شەوەکی ئمڕوو ساعەت 6:45 شەوەکی گیان لەدەسدا وە مدوو جەڵتەی دڵ وەرجە چگنە ناو هۆڵ تاقیکردنەوەیل، دیاریکرد، تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری کلکریاس ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی.
لەلای خوەیشەو وەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی پارێزگای بەسرە سەرخوەشی مردن خوەنەوارەگە کردن، راگەیان وە خوسەی فرەیگ خوەیان ئەرا خانەوادە و هاوڕیەیلی راگەیان و دووپاتکرد کووچ کردگ یەکیگ لە خوەنەوارە نایابەیل وە توانەیل خوەنین بویە.