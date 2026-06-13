‏بەسرە.. جەڵتەی دڵ کۆتایی وە ژیان خوەنەواریگ تیارێد وەرجە چگنی ئەرا هۆل تاقیکردنەوەیل

‏شەفەق نیوز ـ بەسرە

‏خوسەی گەپیگ، شەوەکی ئمڕوو شەممە، پارێزگای بەسڕە گردەو، لەدویای مردن خوەنەواریگ لە ئامادەیی نایابەیل، چەن خولەکیگ وەرجە چگنە ناو هۆل تاقیکردنەوەیل قۆناغ کۆتایی ئامادەیی.

‏سەپچەوەیگ ئاگادار وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "خوەنەوار (عەباس حەمزە عەباس) شەوەکی ئمڕوو ساعەت 6:45 شەوەکی گیان لەدەسدا وە مدوو جەڵتەی دڵ وەرجە چگنە ناو هۆڵ تاقیکردنەوەیل، دیاریکرد، تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری کلکریاس ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی.

‏لەلای خوەیشەو وەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی پارێزگای بەسرە سەرخوەشی مردن خوەنەوارەگە کردن، راگەیان وە خوسەی فرەیگ خوەیان ئەرا خانەوادە و هاوڕیەیلی راگەیان و دووپاتکرد کووچ کردگ یەکیگ لە خوەنەوارە نایابەیل وە توانەیل خوەنین بویە.

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