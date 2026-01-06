بەسرە .. تەقەکردن ناوەین دوو برا و یەکیگیان کوشیەێد و ئەوەکە خوازێد لە تەرمەگەی قورتار بوود
2026-01-06T08:47:25+00:00
شەفەق نيوز - بەسرە
سەرچەوەیگ ئەمنی وەرپرس، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە کوشیان کەسیگ وەدەس براگەی دویای تەقەکردن ناوەینیان دویای مرافەیگ لە باکوور پارێزگای بەسرە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: مرافەیگ کەفتە ناوەین دوو برا لە قەزای عیزەدین سەلیم لە باکوور پارێزگای بەسرە رەسیە وەکارهاوردن چەک و تەقەکردن کە یەکیگیان کوشیا، دیاری کرد کە بکوشەگە تواستیە تەرم براگەی وە ماشین وەرەو شوینیگ نەناسیای بوەێد تا خوەی لەلی قورتار بکەێد.
وتیش: هیزەیل ئەمنی دویای رەسین زانیاری رەسینە شوین رویداوەگە، و ماشینەگە پەیا کردن و هیمان لێکولینەوە وەردەوامە.