بەسرە .. تەقەکردن ناوەین دوو برا و یەکیگیان کوشیەێد و ئەوەکە خوازێد لە تەرمەگەی قورتار بوود

شەفەق نيوز - بەسرە

سەرچەوەیگ ئەمنی وەرپرس، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە کوشیان کەسیگ وەدەس براگەی دویای تەقەکردن ناوەینیان دویای مرافەیگ لە باکوور پارێزگای بەسرە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: مرافەیگ کەفتە ناوەین دوو برا لە قەزای عیزەدین سەلیم لە باکوور پارێزگای بەسرە رەسیە وەکارهاوردن چەک و تەقەکردن کە یەکیگیان کوشیا، دیاری کرد کە بکوشەگە تواستیە تەرم براگەی وە ماشین وەرەو شوینیگ نەناسیای بوەێد تا خوەی لەلی قورتار بکەێد.

وتیش: هیزەیل ئەمنی دویای رەسین زانیاری رەسینە شوین رویداوەگە، و ماشینەگە پەیا کردن و هیمان لێکولینەوە وەردەوامە.