بەسرە.. ئازادکردن چالاکوان عەلا رەماحی دویای دەسگیرکردنی تا ماوەی دوو رووژ

شەفەق نيوز- بەسرە

سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە مەرەقەزکردن چالاکوان عەلا رەماحی دویای دەسگیرکردنی تا ماوەی دوو رووژ.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رەماحی وە کەفالە دەرچگە، دویای دوو رووژ لە دەسگیرکردنی لە ئەنجام سکاڵایگ دادوەری لەلایەن وەڕیەوبەر تەندروسی بەسرە.

نویسنگەی کۆمیسیۆن باڵای ماف مرۆڤ لە بەسرە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز نرخدار هەڵوێست دادوەری عراقی لە بەسرە و سەندیکای پارێزەرەیل کرد ئەرا پشتگیریکردن و پاڵپشتیکردن ماف مرۆڤ، وە مەرەقەزکردن رەماحی.

هەمیش داوای رویکردن وەرەو گفتوگۆ و دروسکردن پەیوەندەییگ بیناکەر وەگەرد وەرگریکرەیل لە پرس ماف مرۆڤ، و داوا لە حکومەت مەرکەزی و ناوخوەیی کەیمن پشتگیری ئازادی را و ئازادی قسەکردن بکەن.