بەسرە.. کابرایگ دویای گەمەکردن برای خوەی وە گولە کوشێد
2026-02-05T14:44:21+00:00
شەفەق نیوز ـ بەسرە
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا کابرایگ برای خوەی کوشتیە لەدویای دروسبوین مەرافیگ لەناو ماڵیان لەناوچەی حەکیمیە لەناوڕاس بەسڕە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، مەرافەگە لە گەمەی ناوەین برایەیل دەسوەپی کردیە دویای ئەوە رەسیەس ئەرا وردەوردە و وەکارهاوردن چەک وەلایەن یەکیگیان و ئەوەکە وە گولە کوشێد.
وتیش، بکوش وایە، باوجی لایەنەیل ئەمنی دەسوەجی لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکردنە وە وەختیگ پەیمانەیی دەسگیری کردن.