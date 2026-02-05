‏بەسرە.. کابرایگ دویای گەمەکردن برای خوەی وە گولە کوشێد

شەفەق نیوز ـ بەسرە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا کابرایگ برای خوەی کوشتیە لەدویای دروسبوین مەرافیگ لەناو ماڵیان لەناوچەی حەکیمیە لەناوڕاس بەسڕە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، مەرافەگە لە گەمەی ناوەین برایەیل دەسوەپی کردیە دویای ئەوە رەسیەس ئەرا وردەوردە و وەکارهاوردن چەک وەلایەن یەکیگیان و ئەوەکە وە گولە کوشێد.

‏وتیش، بکوش وایە، باوجی لایەنەیل ئەمنی دەسوەجی لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکردنە وە وەختیگ پەیمانەیی دەسگیری کردن.

