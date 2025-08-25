بەسرە.. کابرایگ پاکستانی بڕیگ پویل لە کۆمپانیایگ دزێد

شەفەق نيوز- بەسرە

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە دزیکردن لەناو کۆمپانیایگ لە قەزای زوبێر خوەرئاوای پارێزگای بەسرە، وە دەس کراکاریگ پاکستانی.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: خاڵ وەشکین ناوچەگە ئاگادار کریا لە دزیکردن لەناو کۆمپانیاگە، کە فەرمان وە بنکەی پولیس مربەد دریا، و سکاڵاکەر (خ.ج.خ) لەداڵگبوی ساڵ 1984، وەگەردیا برد مە کاسپکارە خەڵک ناوچەی مەنسیە لە زوبێر.

وتیش: سکاڵاکەرەگە ئاگاداری توومار کرد وە دزیکردن بڕ 32 ملیۆن و500 هەزار دینار عراقیر وەگەرد 82 گەڵای ئەمریکی لە وەها شەو، لە ساعەت یەک و نیم، و توومەتبار کراکاریگ پاکستانی کرد کە لەناو کۆمپانیاگە لە پاکەوکردن کار کردگە.

سەرچەوەگە وتیش: ئەو کابرای پاکستانیە شوینی نادیارە و سکاڵا لەبانی توومار کریاس.