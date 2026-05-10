بەسانن هۆڵیگ قومار لە کەڕادە و دەسگرۆن وەبان 90 ئامێر ئەرا قومارکردن

فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنەیل بەغداد، رووژ یەکشەممە، بەسانن هۆڵیگ کە ئەرا قومارکردن وەکار تیەێد لە ناوچەی کەڕادە لە دیم رەسافە راگەیان، و دەسگیرکردن چوار سەرپێچیکار لەناوی، وەگەرد دەسگردن وەبان 90 ئامێر کە قوماربازی.

فەرماندەییەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، دیاری کرد کە کەرتەیل فیرقەی یەکەم لە پولیس فیدراڵی، وە پشتگیری لە وەڕێوەبەرایەتی ئەمن گەشتیاری و وەڕێوەبەرایەتی نیشتەجیبوین و رەگەزنامە، و وە هەماهەنگی وەگەرد دەزگایەیل هەواڵگری، ئەرکەیل گەردین و وەشکین ناوچەیی جیوەجی کردن کە هۆتێل و قاعە و چێشتخانەیل گردەو.

بەیاننامەگە وتیش: هیزەگە تۊەنست هۆڵیگ بوەسێد کە بازیەیل قومار لەناوی کریەێد، و چوار سەرپێچیکار وە تاوان ئاشکرا دەسگیر بکەێد، بیجگە لە دەسگردن وەبان 90 ئامێر کە ئەرا قومار تەرخان کریانە، وەگەرد ئامرازەیلیگ ترەک.

بەیاننامەگە باس کلکردن توومەتبارەیل و ئەو چشتەیلە کە دەس وەبانیان گیریاس ئەرا لایەنە پەیوەندیدارەیل کرد ئەرا تەواوکردن ریکارەیل یاسایی.