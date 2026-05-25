بەسانن دریژترین پیەڵ لە عراق

سەرچەوەیگ ناوخۆیی لە پارێزگای دیالە، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە بڕین پیەڵ دەریاچەی حەمرین لە باکوور خوەرهەڵات پارێزگاگە لەوەرانوەر جویلەی ماشینە بۊچگەیل و بارهەڵگرەیل وە شیوەیگ یەکجاری، وە هووکار رۊداین رمیان لە نزیکەوبۊنە خاکیەیل پیەڵەگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت:لایەنە پەیوەندیدارەیل بڕیار دان وە وسانن جویلەی هاتوچو لەبان پیەڵەگە وە تەواوی و کلکردنی ئەرا ری ئیمام وەیس، کە یەیش بوودە هووکار زیایبوین ماوەی هاتوچو لەناوەین بەعقووبە و خانەقین و هەرێم کوردستان و وەپێچەوانەیشەو ئەرا زیاتر لە سەعاتیگ زیایە، لەبان وەخت بنەڕەتییەگە کە لە سەعات و نیمیگ رەد کەێد.

وتیش: لایەنە حکومییەیل دەس کەنە چارەسەرکردن رمیانەیل وە هەماهەنگی وەگەرد وەزارەت ئاوەدانکردنە و نیشتەجبکردن و کۆمپانیا جیوەجیکەر پروژەگە، کە هێمان پیەڵەگە تەواو نەکردگە و وە شیوەیگ فەرمی، و دیاری کرد کە وازکردن پیەڵیگە وە شیوەیگ زۊانە رۊدا لە ئەنجام زەرەدمەنبوین ریە کۊنەگە وە هووکار بەرزەوبوین ئاست ئاو دەریاچەگە.

جی باسە کە سەرچەوەیگ حکومی لە رووژ شەممەی گوزەشتە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرا کرد لە توومارکردن رمیانیگ لە نزیکەوبۊنەیل پیەڵ حەمرین، کە وە دریژترین لە عراق هەژمار کریەێد، وە هووکار بەرزەوبوین ئاستەیل دەریاچەگە.