"بەزونە" و داڵگی وەڕێویەوبەن .. پویچەوکردن تووڕیگ بازرگایکردن وە مادەی هووشبەر لە بەغدا
2026-02-15T08:28:46+00:00

‏‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ لە پۆلیس عراق، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە پویچەوکردن تووڕیگ بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر  لە باکوور  بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا هێزە ئەمنیەیل لەری دانان کوڵەی قایمیگ توەنتن کەسیگ وە نازناو "بەزونە" و داڵگی و ژنیگترەک وەرد سێ پیای دەسگیربکەن وەو تاوانە دویای ئەوەگ وە توومەتبار مادەی هووشبەر (کریستال) گیریاس لەناوچەی "الکریعات" باکوور ەغدا.

‏وتیش، توومەتبارەیل دەسوەسەرکریان ئەرا لێکۆڵینەوەی پێویست وەردیان و ئەرا دەسڵات دادوەری کلکریان.

