"بەزونە" و داڵگی وەڕێویەوبەن .. پویچەوکردن تووڕیگ بازرگایکردن وە مادەی هووشبەر لە بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ لە پۆلیس عراق، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە پویچەوکردن تووڕیگ بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر لە باکوور بەغدای پایتەخت.
سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا هێزە ئەمنیەیل لەری دانان کوڵەی قایمیگ توەنتن کەسیگ وە نازناو "بەزونە" و داڵگی و ژنیگترەک وەرد سێ پیای دەسگیربکەن وەو تاوانە دویای ئەوەگ وە توومەتبار مادەی هووشبەر (کریستال) گیریاس لەناوچەی "الکریعات" باکوور ەغدا.
وتیش، توومەتبارەیل دەسوەسەرکریان ئەرا لێکۆڵینەوەی پێویست وەردیان و ئەرا دەسڵات دادوەری کلکریان.