‏بەریتانیا خوەشحاڵی خوەی لە داناين زەیدی نیشان دەێد و چەوەڕێ کارکردنە وەگەردی

شەفەق نیوز - بەغداد

‏شانشین بەریتانیا، ئمڕوو سێشەممە، خوەشحاڵی خوەی نیشان دا وە داناين عەلی زەیدی ئەرا سەرۆکایەتی حکومەت نوو عراق.

‏باڵیۆزخانەی بەریتانیا لە عراق، هیوای سەرکەفتن ئەرا زەیدی خواست لە "ئەوزەڵکردن حکومەتیگ نوو وە پەلە".

‏وتیش: "چەوەڕێ کارکردن وەگەرد حکومەت نوویمن لەبان ئەو ئاڵۆزییە دەسوەجیەیلە کە رویوەڕوی عراق بوون، وە تایبەت لە مژار ئاسایش و ئابووری".

‏چوارچمگ هەماهەنگی، دویەکە دووشەممە، کاندیدکردن عەلی زەیدی ئەرا سەرۆکایەتی ئەنجوومەن وەزیران راگەیان، و رێز گرد لە هەڵوێستەیل (سودانی و مالیکی) ئەرا کیشانەوەیان لە کاندیدبوین.

‏