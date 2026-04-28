بەریتانیا خوەشحاڵی خوەی لە داناين زەیدی نیشان دەێد و چەوەڕێ کارکردنە وەگەردی
شەفەق نیوز - بەغداد
شانشین بەریتانیا، ئمڕوو سێشەممە، خوەشحاڵی خوەی نیشان دا وە داناين عەلی زەیدی ئەرا سەرۆکایەتی حکومەت نوو عراق.
باڵیۆزخانەی بەریتانیا لە عراق، هیوای سەرکەفتن ئەرا زەیدی خواست لە "ئەوزەڵکردن حکومەتیگ نوو وە پەلە".
وتیش: "چەوەڕێ کارکردن وەگەرد حکومەت نوویمن لەبان ئەو ئاڵۆزییە دەسوەجیەیلە کە رویوەڕوی عراق بوون، وە تایبەت لە مژار ئاسایش و ئابووری".
چوارچمگ هەماهەنگی، دویەکە دووشەممە، کاندیدکردن عەلی زەیدی ئەرا سەرۆکایەتی ئەنجوومەن وەزیران راگەیان، و رێز گرد لە هەڵوێستەیل (سودانی و مالیکی) ئەرا کیشانەوەیان لە کاندیدبوین.