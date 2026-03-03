بەرهەم هاوردن نەفت لە گەپترین کێڵگەی عراق وسیا
شەفەق نیوز ـ بەسرە
سەرچەوەیل ناوخوەیی ئاگادار، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردان لە وسیان بەرهەمهاوردن نەفت لە گەپترین کێڵگەی عراق، و گەپترین کێڵگە نەفتی لەبان جیهان، وە مدوو گرژی سەربازیەیل خوەرهەڵات ناوڕاس.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "کارەیل بەرهەمهاوردن نەفت لە گشت بیرە نەفتەیل رەمیلەی نەفتی وە تەواوی وسیا".
وتیش، "بڕیار وساننی وە مدوو گیچەل کلکردنە، کە کاریگەروی وە ئۆپراسیۆنە سەربازیەیل ناوچەگە، یەیش بویەسە هووکار پڕ بوین ئەمارەیل نەفتی.
ئاشکرایکرد "وسیان هەناردەیل بویەسە مدوو بەرزەوبوین بڕ نەفت ەمارەیل ئەرا ئاستیگ پەیمانەیی، کارەگە هیشتیە لایەنەیل پەیوەنیدار وەختانە بەرهەمهاوردن نەفت بوسنن تا جیگیربوین بارودۆخ و دەسکردن وە پرۆسەی کلکردن".
لە هەمان چوارچمگ، بەڵگەنامەیگ کە وە لایەن کۆمپانیای نەفت بەسرە دەرچگە، ئاڕاستەی دەسەی وەڕێوەبردن کێڵگەی ڕومەیلە کریاس، رێنمایی دریاس کە بەرهەمهاوردن نەوت وە ڕرێژەی 100% کەمبکرێد، یەیش لە ساعەت 3 دویای نیمەڕوو، 3ی ئازاری 2026ەو دەسوەپیکەێد.