‏بەرهەم هاوردن نەفت لە گەپترین کێڵگەی عراق وسیا

‏شەفەق نیوز ـ بەسرە

‏سەرچەوەیل ناوخوەیی ئاگادار، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردان لە وسیان بەرهەمهاوردن نەفت لە گەپترین کێڵگەی عراق، و گەپترین کێڵگە نەفتی لەبان جیهان، وە مدوو گرژی سەربازیەیل خوەرهەڵات ناوڕاس.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "کارەیل بەرهەمهاوردن نەفت لە گشت بیرە نەفتەیل رەمیلەی نەفتی وە تەواوی وسیا".

‏وتیش، "بڕیار وساننی وە مدوو گیچەل کلکردنە، کە کاریگەروی وە ئۆپراسیۆنە سەربازیەیل ناوچەگە، یەیش بویەسە هووکار پڕ بوین ئەمارەیل نەفتی.

‏ئاشکرایکرد "وسیان هەناردەیل بویەسە مدوو بەرزەوبوین بڕ نەفت ەمارەیل ئەرا ئاستیگ پەیمانەیی، کارەگە هیشتیە لایەنەیل پەیوەنیدار وەختانە بەرهەمهاوردن نەفت بوسنن تا جیگیربوین بارودۆخ و دەسکردن وە پرۆسەی کلکردن".

‏لە هەمان چوارچمگ، بەڵگەنامەیگ کە وە لایەن کۆمپانیای نەفت بەسرە دەرچگە، ئاڕاستەی دەسەی وەڕێوەبردن کێڵگەی ڕومەیلە کریاس، رێنمایی دریاس کە بەرهەمهاوردن نەوت وە ڕرێژەی 100% کەمبکرێد، یەیش لە ساعەت 3 دویای نیمەڕوو، 3ی ئازاری 2026ەو دەسوەپیکەێد.

