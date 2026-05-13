بەرزەوبوین هەناردەیل کارەبای ئوردنی ئەرا عراق وە ریژەی 13% لە ماوەی 4 مانگ

داتایەیل کۆمپانیای کارەبای نیشتمانی ئوردنی، ئمڕوو چوارشەممە، بەرزەوبوین هەناردەیل وزەی کارەبایی ئەرا سەنتەر تەریبێل سنووری وەگەرد عرا قدەرخستن وە ریژەی 13% لە ماوەی چوار مانگ یەکەم لەی ساڵە، لە نشانەیگ لەبان گەشەکردن هاوکاری کارەبایی لەناوەین هەردوگ وڵاتەگە.

وەپای داتایەیل کۆمپانیاگە، کە ئاژانس شەفەق نیوز ئاگاداری بوی، هەناردەیل کارەبا ئەرا سەنتەر تەریبێل رەسیەسە 2.6 گێگاوات / سەعات لە ماوەی ئەو ماوەی دیاریکریاگە، لە وەراورد وە 2.3 گێگاوات / سەعات لە ماوەی خود ماوە لە ساڵ گوزەشتە.

هەرلیوا، داتایەیل بەرزەوبوین بڕ گشتی فرووشەیل کۆمپانیای کارەبای نیشتمانی ئوردنی وە ریژەی 3.5% دەرخستن، تا بڕەسێدە 7683.2 گێگاوات / سەعات، لە وەراورد وە 7420.6 گێگاوات / سەعات لە ماوەی خود ماوە لە ساڵ گوزەشتە.

هەناردەیل وزەی کارەبایی ئوردنی وە شیوەیگ گشتی بەرزەوبوینیگ وە ریژەی 24.7% توومار کرد، تا بڕەسێدە 124.2 گێگاوات / سەعات، لە وەراورد وە 99.6 گێگاوات / سەعات، کە بەشەو بوینە لەناوەین عراق و فەڵەستین.