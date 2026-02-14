بەرزەوبوین نوویگ نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

‏ شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو شەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 151250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کە رووژ پەنجشەممە  نرخ دۆلار رەسیە 150600 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 151750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 150750 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 150850 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 150750 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

