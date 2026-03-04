‏ بەرزەوبوین نوویگ نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

2026-03-04T08:49:21+00:00

‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو چوارشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 155600 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کە رووژ سێشەممە  نرخ دۆلار رەسیە 155000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 156000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 155000 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 155250 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 155150 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

