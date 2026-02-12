بەرزەوبوین نوویگ نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

‏ شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 150600 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. کە رووژ چوارشەممە نرخ دۆلار رەسیە 150100 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 151000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 150000 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 150250 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 150150 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏

‏