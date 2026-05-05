بەرزەوبوین نوویگ نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

شەفەق نيوز- بەغداد/ هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو سێشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، بەرزەو بوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ دۆلار ئەمریکی لە بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، بەرزەوبوین توومار کرد، کە نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153100 دينار عراقی.

دویەکە دووشەممە، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 152500 دينار عراقی.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد بەرزەو بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153500 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 152500 دينار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار هەمیش بەرزەوبوین توومار کرد، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153100 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 153000 دينار.