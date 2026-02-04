‏بەرزەوبوین نرخ نەفت خام بەسڕە وەگەرد بەرزەوبوین نرخەیل لە بازاڕەیل جیهانی

شەفەق نیوز - بەغدا

‏ئمڕوو چوارشەممە، نرخ نەفت خام بەسڕە وە هەردوگ جویر "قورس و ناوڕاس"، هاوتەریب ورد بەرزەوبوین نرخەیل نەفت لە جیهان روی لە بەرزەوبوین کرد.

‏نرخ نەت خام قورس بەسڕە 29 سەنت بەرزەوبوی، کە کەێدە 0.48% و رەسیە 60.78 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، هەمیش نرخ نەفت خام ناوڕاس بەسڕە 29 سەنت بەرزەوبوی، کە کەێدە 0.46% و رەسیە 63.23 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلێک.

‏ بەرزەوبوین نرخەیل نەفت لە ئمڕوو چوارشەممە، درویژەوەپیدەر دەسکەفتەیل رووژ گوزەشتەس، دویای ئەوەگ وڵاتە یەکگرتگەیل ئەمریکا فرۆکەی بیفرۆکەوانیگ ئیران وەخوارخست و بەلەمە چەکدارەیل ئیرانیش لە کەشتییگ هەڵگر ئاڵای ئەمریکا لە گەرووی هورمز نزیکەو بوین، ئێ رویداوەیلە بوینە مدوو دوارە دروسبین نیگەرانی ە ئەوزەڵکردن کرژیەیل ناوەین واشنتۆن و تەهران.

‏لە بازاڕە جیهانییەیل، نرخ نەفت خام برێنت بەرزەوبوی و 67.78 دۆلاری توومار کرد، نەفت خام تەکساس ئەمریکی رەسیە 63.72 دۆلار.

