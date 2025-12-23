بەرزەوبوین ‏نرخ نەفت خام بەسرە زیاتر لە 2%

بەرزەوبوین ‏نرخ نەفت خام بەسرە زیاتر لە 2%
2025-12-23T08:15:50+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏نرخ خام بەسرە وە هەردووگ جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو سێشەممە، زیاتر لە  2% بەرزەوبوی  لەدویای ئەوەگ هەفتەی وەرین داوەزیان وەخوەی دی.

‏نرخ نەفت قورس خام بەسرە 1.35 دۆلار بەرزەوبوی وە رێژەی  2.40%‎‎ رەسیە 57.72 دۆلار، نرخ خام ناوڕاس بەسرەیش  1.35 دۆلار و وە رێژەی  2.29% بەرزەوبوی رەسیە 60.27 دۆلار.

‏نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان وەگەرد نزیکەوبوین رخداری دابینکارییەیل لە دویای وە ئامانجگردن ئۆکرانیا ئەرا بارهەڵگرە نەفتیەی روسیا و ئابلوقەی ئەمریکا وەبان فەنزۆلیا لە وەختیگ کە سەرۆک ئەمریکا بڕیار فروشتن نەفت فەنزۆلیا کە دەس وەبانی گرد.

