بەرزەوبوین ‏نرخ نەفت خام بەسرە زیاتر لە 2%

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏نرخ خام بەسرە وە هەردووگ جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو سێشەممە، زیاتر لە 2% بەرزەوبوی لەدویای ئەوەگ هەفتەی وەرین داوەزیان وەخوەی دی.

‏نرخ نەفت قورس خام بەسرە 1.35 دۆلار بەرزەوبوی وە رێژەی 2.40%‎‎ رەسیە 57.72 دۆلار، نرخ خام ناوڕاس بەسرەیش 1.35 دۆلار و وە رێژەی 2.29% بەرزەوبوی رەسیە 60.27 دۆلار.

‏نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان وەگەرد نزیکەوبوین رخداری دابینکارییەیل لە دویای وە ئامانجگردن ئۆکرانیا ئەرا بارهەڵگرە نەفتیەی روسیا و ئابلوقەی ئەمریکا وەبان فەنزۆلیا لە وەختیگ کە سەرۆک ئەمریکا بڕیار فروشتن نەفت فەنزۆلیا کە دەس وەبانی گرد.

‏

‏