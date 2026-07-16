‏بەرزەوبوین نرخ نەفت بەسرە وەگەرد داوەزیان نەفت جیهانی

شەفەق نیوز - وەدویاچگن

‏هەر دوو جویر نەفت "بەسرەی قورس و ناوڕاس" لە کۆتا مامەڵەیل، ئمڕوو پەنجشەممە، روی لە بەرزەوبوین کردن، یەیش لە وەختیگ نرخ نەفت جیهانی ڕوو لە داوەزیانە، نرخ نەفت قورس بەرزەو بوی ئەرا 58.43 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ وە زیایبوین 0.44 دۆلار یا 0.76٪، هەمیش نرخ نەفت مامناوەندیش بەرزەو بوی ئەرا 60.73 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ وە زیایبوین 0.44 دۆلار یا 0.73٪.

‏لە ئاست جیهانیش، نرخ نەفت لە مامەڵەیل ئایندەیی ڕوی لە داوەزیان کرد، و نەفت "برێنت" داوەزی ئەرا 84.55 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ وە داوەزیان 0.40 دۆلار یا 0.47٪، نەفت "خام وێست تێکساس"یش داوەزی ئەرا 79.41 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ داوەزی 0.19 دۆلار یا 0.24٪.

‏داوەزیان نرخ نەفت جیهان دویای شەپۆلیگ بەرزەوبوین بەهێز لە رووژەیل گوزەشتە هات، لە وەختیگ وەبەرهێنەرەیل وەردەوامن لە مەزەنەیل ئاڵشتکاری بازاڕەیل و چەودیری هووکارەیل کاریگەر لەبان باڵانس خستنەڕوی و داواکاری جیهانی، باوجی نەفت عراقی لە دویا نووکردنەوەیل، قازانجەیل خوەی پاراستیە.

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