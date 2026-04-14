‏بەرزەوبوین نرخ نەفت بەسرە زیاتر لە ٢٪ وەگەرد داوەزیان نەفت جیهانی

‏شەفەق نیوز - بەغداد

‏نرخ نەفت بەسرە وە هەر دوو جویرەگەی (قورس و ناوڕاس)، ئمڕوو سێشەممە، زیاتر لە 2٪ بەرزەو بوی، یەیش لە وەختیگ کە نرخ نەفت لە بازارەیل جەهان بان و خوارکردن وە خوەی دوینێد.

‏نەفت قورس بەسرە بڕ 2.48 دۆلار بەرزەو بوی کە کەێدە 2.16٪، و نرخ هەر بەرمیلیگ رەسیە 117.45 دۆلار. هەر وەو بڕەیش (2.48 دۆلار) نرخ نەفت ناوڕاس بەسرە بەرزەو بوی ک کەێدە 2.12٪ و نرخ هەر بەرمیلیگ رەسیە 119.55 دۆلار.

‏نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان وەردەوامە لە بان و خوارکردن وەگەرد بەرزەوبوین گرژییەیل ناوەن ئیران و ئەمریکا، ئمڕوو سێشەممە نرخەگە داوەزیا چوینکە نیشانەیلیگ ئەرا ئەگەر دەسوەپیکردن گفتوگۆ لە ناوەن هەردوگ لا ئەرا کۆتایهاوردن وە جەنگ دەرکەفتگە، یەیش بویە هووکار کەمەوبوین رخداری ئابڵۆقەی ئەمریکا لەبان تەنگەی هورمز ببویە هووکار وسانن هەناردەکردن نەفت.

‏

‏

‏