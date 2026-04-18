بەرزەوبوین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و هەولێر

شەفەق نيوز - بەغداد / هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، بەرزەو بوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 152,750 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 152,500 دينار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد بەرزەو بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153,250 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 152,250 دينار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار هەمیش بەرزەو بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153,150 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 153,000 دينار.