بەرزەوبوین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و هەولێر

شەفەق نيوز- بەغداد/ هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، بەرزەو بۊ.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت کە بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 152150 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 151950 دينار عراقی.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش کە نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد بەرزەو بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 152500 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 151500 دينار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار هەمیش وەگەرد بەسیان بۆرسە بەرزەو بۊ، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 152400 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 152350 دينار.