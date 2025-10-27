بەرزەوبوین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و داوەزیان کەمیگ لە هەولێر

شەفەق نيوز- بەغداد/ هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو دووشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت، و لە بەرزەو بوی، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان و شیوەی کەمیگ داوەزیا.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 141150 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 140850 دينار عراقی.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد بەرزەو بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 142000 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 140000 دینار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسە وەشیوەی کەمیگ بەرزەو بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 140650 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 140500 دينار.