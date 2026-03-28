بەرزەوبوین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و جیگیربوینی لە هەولێر

شەفەق نیوز - بەغدا/ هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی، وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو شەمە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغدا پایتەخت کەمیگ بەرزەو بوی، و لە لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، جیگیر بوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 154،500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 154،450 دینار عراقی.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 155،000 دینار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 154،000 دینار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسە جیگیر بۊ، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 154،400 دینار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە بۊە 154،300 دینار.