بەرزەوبوین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و جیگیربوینی لە هەولێر

شەفەق نيوز- بەغداد/ هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو سێشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت بەرزەو بوی، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان جیگیر بوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 150500 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 150200 دينار عراقی.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد بەرزەو بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 151000 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 150000 دينار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسە جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 150000 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 149950 دينار.