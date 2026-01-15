بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە هەولێر وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد

2026-01-15T09:07:11+00:00

 شەفەق نيوز- بەغداد/ هەولێر 

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو پەنجشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی  هەولێر بەرزەوبوی وەگەرد بەسیان بۆرسەیل لە بەغدا.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: لە هەولێر نرخ فروشتن رەسیە 147550 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 147450 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

لە بەغدا، هەردووگ بۆرسەی کیفاح و حارسیە بەسیان و ئاڵشتکردن پویل تەنیا لە بڕیگ نویسینگەی ئاڵشتکردن پویل ئەنجامدریا کە وازکریابوین،  کە نرخ فروشتن 100 دۆلار رەسیە 148,500 دینار و نرخ سەنینیشی  147,500 دینار بوی.

