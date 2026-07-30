‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی .

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 150650 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. رووژ چوارشەممە نرخ دۆلار رەسیە 150300 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 151000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 150000 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوی، کە نرخ فروشتن رەسیە 150650 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 150550 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

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