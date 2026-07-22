بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر
شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی .
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 150,250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. رووژ سێشەممە نرخ دۆلار رەسیە 149,600 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 150,750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 149,750 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوی، کە نرخ فروشتن رەسیە 150,750 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 150,650 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.