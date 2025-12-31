‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

‏شەفەق نيوز ــ بەغدا/ هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، لە بۆرسەی بەغداد پایتەخت جیگیربوی و لە هەولێر داوەزی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 144250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

رووژ سێشەممە هەمان نرخ توومارکریا.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 144750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 143750 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فرووشتن رەسیە 143250 عراقی وەراوەر و دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 143200 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏