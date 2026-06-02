بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

2026-06-02T09:27:19+00:00

شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو سێشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت  و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 153750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کە رووژ دووشەممە  نرخ دۆلار رەسیە 153500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 154250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 153250 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوی، کە نرخ فروشتن رەسیە 153750 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 153650 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

